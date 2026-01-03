CON LA LAZIO TRIDENTE E' CONFERMATO Prosegue la marcia di avvicinamento dei ragazzi di Antonio Conte verso il pros- simo match di campionato contro la La- zio, in calendario domenica alle 12.30 allo Stadio Olimpico. I campioni d'Ita- lia hanno sostenuto una seduta di lavo- ro mattutina e si sono concentrati so- prattutto su esercitazioni tecnico-tat- tiche. L'allenatore pugliese sembra avere po- chi dubbi di formazione e in attacco si dovrebbe affidare a un tridente compo- sto da Elmas, Hojlund e Neres. A sini- stra Gutierrez è in vantaggio rispetto a Spinazzola. 260 Altri sport 299 Brevi sport