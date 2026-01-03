Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
03/01/2026 15:02
CON LA LAZIO TRIDENTE E' CONFERMATO 
 Prosegue la marcia di avvicinamento dei
 ragazzi di Antonio Conte verso il pros-
 simo match di campionato contro la La- 
 zio, in calendario domenica alle 12.30 
 allo Stadio Olimpico. I campioni d'Ita-
 lia hanno sostenuto una seduta di lavo-
 ro mattutina e si sono concentrati so- 
 prattutto su esercitazioni tecnico-tat-
 tiche.                                 

 L'allenatore pugliese sembra avere po- 
 chi dubbi di formazione e in attacco si
 dovrebbe affidare a un tridente compo- 
 sto da Elmas, Hojlund e Neres. A sini- 
 stra Gutierrez è in vantaggio rispetto 
 a Spinazzola.                          

