CON LA LAZIO TRIDENTE E' CONFERMATO
Prosegue la marcia di avvicinamento dei
ragazzi di Antonio Conte verso il pros-
simo match di campionato contro la La-
zio, in calendario domenica alle 12.30
allo Stadio Olimpico. I campioni d'Ita-
lia hanno sostenuto una seduta di lavo-
ro mattutina e si sono concentrati so-
prattutto su esercitazioni tecnico-tat-
tiche.
L'allenatore pugliese sembra avere po-
chi dubbi di formazione e in attacco si
dovrebbe affidare a un tridente compo-
sto da Elmas, Hojlund e Neres. A sini-
stra Gutierrez è in vantaggio rispetto
a Spinazzola.
