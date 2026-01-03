Addio Craig, elefante con zanne giganti Craig, uno degli ultimi "super tuskers" d'Africa, come vengono chiamati i ma- schi di elefante con zanne gigantesche, è morto nelle prime ore di sabato. Aveva 54 anni. Viveva nel Parco Nazio- nale di Amboseli, nel sud del Kenya. "Oltre alle sue zanne straordinarie, Craig era amatissimo per la sua natura eccezionalmente tranquilla. Sembrava comprendere il suo posto nel mondo, fermandosi spesso con pazienza mentre i visitatori lo fotografavano e filmava- no", ha dichiarato il Kenya Wildlife Service. E' stato un "simbolo di con- servazione riuscita".