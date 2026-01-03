Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
03/01/2026 11:53
15enne ustionata in arrivo al Niguarda 
 15enne ustionata in arrivo al Niguarda 
 All'ospedale Niguarda di Milano oggi è 
 previsto l'arrivo di un sola paziente  
 sopravvissuta all'incendio in Svizzera:
 Sofia, 15 anni. Gli altri due ragazzi  
 italiani non sono ancora trasportabili.

 Lo ha spiegato l'assessore al Welfare  
 della Lombardia, Bertolaso. Sofia viene
 dall'ospedale di Losanna. E' l'ottava  
 paziente al Niguarda. Altri "due ragaz-
 zi gravi, non ancora identificati, sono
 al Centro ustioni di Zurigo. Forse sono
 italiani:lo dirà il Dna. Hanno il volto
 coperto dalle medicazioni e sono intu- 
 bati e non possono parlare", ha detto.

Torna Indietro