15enne ustionata in arrivo al Niguarda All'ospedale Niguarda di Milano oggi è previsto l'arrivo di un sola paziente sopravvissuta all'incendio in Svizzera: Sofia, 15 anni. Gli altri due ragazzi italiani non sono ancora trasportabili. Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia, Bertolaso. Sofia viene dall'ospedale di Losanna. E' l'ottava paziente al Niguarda. Altri "due ragaz- zi gravi, non ancora identificati, sono al Centro ustioni di Zurigo. Forse sono italiani:lo dirà il Dna. Hanno il volto coperto dalle medicazioni e sono intu- bati e non possono parlare", ha detto.