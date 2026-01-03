|
15enne ustionata in arrivo al Niguarda
All'ospedale Niguarda di Milano oggi è
previsto l'arrivo di un sola paziente
sopravvissuta all'incendio in Svizzera:
Sofia, 15 anni. Gli altri due ragazzi
italiani non sono ancora trasportabili.
Lo ha spiegato l'assessore al Welfare
della Lombardia, Bertolaso. Sofia viene
dall'ospedale di Losanna. E' l'ottava
paziente al Niguarda. Altri "due ragaz-
zi gravi, non ancora identificati, sono
al Centro ustioni di Zurigo. Forse sono
italiani:lo dirà il Dna. Hanno il volto
coperto dalle medicazioni e sono intu-
bati e non possono parlare", ha detto.