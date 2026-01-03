|
ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER CONTE
Alla vigilia della grande partita dell'
Olimpico contro la Lazio, la formazione
partenopea ha sostenuto una sessione di
allenamento mattutina a Castel Voltur-
no. Dopo un'iniziale fase di attivazio-
ne, il gruppo di Antonio Conte ha svol-
to un lavoro tecnico-tattico. L'allena-
tore pugliese dovrebbe schierare in di-
fesa Juan Jesus al fianco di Di Lorenzo
e Rrahmani. In mezzo al campo spazio a
Lobotka e McTominay; sulle fasce Poli-
tano e Spinazzola.
A formare il tridente offensivo dovreb-
bero essere Elmas, Hojlund e l'inamovi-
bile Neres.
260 Altri sport 299 Brevi sport