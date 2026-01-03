Televideo.Rai.it

03/01/2026 15:19
ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER CONTE 
 Alla vigilia della grande partita dell'
 Olimpico contro la Lazio, la formazione
 partenopea ha sostenuto una sessione di
 allenamento mattutina a Castel Voltur- 
 no. Dopo un'iniziale fase di attivazio-
 ne, il gruppo di Antonio Conte ha svol-
 to un lavoro tecnico-tattico. L'allena-
 tore pugliese dovrebbe schierare in di-
 fesa Juan Jesus al fianco di Di Lorenzo
 e Rrahmani. In mezzo al campo spazio a 
 Lobotka e McTominay; sulle fasce Poli- 
 tano e Spinazzola.                     

 A formare il tridente offensivo dovreb-
 bero essere Elmas, Hojlund e l'inamovi-
 bile Neres.                            

