ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER CONTE Alla vigilia della grande partita dell' Olimpico contro la Lazio, la formazione partenopea ha sostenuto una sessione di allenamento mattutina a Castel Voltur- no. Dopo un'iniziale fase di attivazio- ne, il gruppo di Antonio Conte ha svol- to un lavoro tecnico-tattico. L'allena- tore pugliese dovrebbe schierare in di- fesa Juan Jesus al fianco di Di Lorenzo e Rrahmani. In mezzo al campo spazio a Lobotka e McTominay; sulle fasce Poli- tano e Spinazzola. A formare il tridente offensivo dovreb- bero essere Elmas, Hojlund e l'inamovi- bile Neres.