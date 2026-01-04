Televideo.Rai.it

04/01/2026 00:48
   0.48                                 
 Friuli,incendio di vaste proprorzioni  
 Incendio boschivo di vasta portata nel 
 comune di Lauco (Udine),ancora in corso

 I vigili del fuoco sono intervenuti ie-
 ri,intorno alle 21, dopo la segnalazio-
 ne di un incendio nei pascoli sopra la 
 frazione di Buttea. La squadra di  Tol-
 mezzo, con autopompa e autocarro AIB, è
 arrivata prontamente sul posto per cer-
 care di domare le fiamme, che potrebbe-
 ro coprire circa 10 ettari. Nella  not-
 te, il Corpo Forestale Regionale (CFR) 
 è stato attivato per supportare   l'in-
 tervento. Le operazioni di spegnimento 
 sono ancora in corso

