Friuli,incendio di vaste proprorzioni
Incendio boschivo di vasta portata nel
comune di Lauco (Udine),ancora in corso
I vigili del fuoco sono intervenuti ie-
ri,intorno alle 21, dopo la segnalazio-
ne di un incendio nei pascoli sopra la
frazione di Buttea. La squadra di Tol-
mezzo, con autopompa e autocarro AIB, è
arrivata prontamente sul posto per cer-
care di domare le fiamme, che potrebbe-
ro coprire circa 10 ettari. Nella not-
te, il Corpo Forestale Regionale (CFR)
è stato attivato per supportare l'in-
tervento. Le operazioni di spegnimento
sono ancora in corso