0.48 Friuli,incendio di vaste proprorzioni Incendio boschivo di vasta portata nel comune di Lauco (Udine),ancora in corso I vigili del fuoco sono intervenuti ie- ri,intorno alle 21, dopo la segnalazio- ne di un incendio nei pascoli sopra la frazione di Buttea. La squadra di Tol- mezzo, con autopompa e autocarro AIB, è arrivata prontamente sul posto per cer- care di domare le fiamme, che potrebbe- ro coprire circa 10 ettari. Nella not- te, il Corpo Forestale Regionale (CFR) è stato attivato per supportare l'in- tervento. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso