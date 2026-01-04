18.25 Venezuela,esercito riconosce Rodriguez Il ministro della Difesa venezuelano Padrino Lopez ha condannato il "codardo sequestro" del presidente Maduro da parte delle forze Usa,chiedendo a Washington di rilasciarlo subito.E ha detto "riconosciamo la presidenza di Rodriguez". "Il generale in capo ha reiterato che Maduro "è il leader costituzionale vero e autentico di tutti i venezuelani" e ha dichiarato che l'esercito ne esige il "rilascio immediato"."Mondo stia in guardia,oggi Caracas, domani potrebbe accadere ovunque", ha aggiunto.