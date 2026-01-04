Televideo.Rai.it

04/01/2026 18:25
Venezuela,esercito riconosce Rodriguez 
 Il ministro della Difesa venezuelano   
 Padrino Lopez ha condannato il "codardo
 sequestro" del presidente Maduro da    
 parte delle forze Usa,chiedendo a      
 Washington di rilasciarlo subito.E ha  
 detto "riconosciamo la presidenza di   
 Rodriguez".                            

 "Il generale in capo ha reiterato che  
 Maduro "è il leader costituzionale vero
 e autentico di tutti i venezuelani" e  
 ha dichiarato che l'esercito ne esige  
 il "rilascio immediato"."Mondo stia in 
 guardia,oggi Caracas, domani potrebbe  
 accadere ovunque", ha aggiunto.

