18.25
Venezuela,esercito riconosce Rodriguez
Il ministro della Difesa venezuelano
Padrino Lopez ha condannato il "codardo
sequestro" del presidente Maduro da
parte delle forze Usa,chiedendo a
Washington di rilasciarlo subito.E ha
detto "riconosciamo la presidenza di
Rodriguez".
"Il generale in capo ha reiterato che
Maduro "è il leader costituzionale vero
e autentico di tutti i venezuelani" e
ha dichiarato che l'esercito ne esige
il "rilascio immediato"."Mondo stia in
guardia,oggi Caracas, domani potrebbe
accadere ovunque", ha aggiunto.