23.00
In Iran venti morti da inizio proteste
Almeno 19 manifestanti e un membro del-
le forze di sicurezza sono stati uccisi
in Iran nei primi 8 giorni di proteste
Lo riferisce Iran International preci-
sando che le manifestazioni si sono
estese a 222 località con cortei se-
gnalati in 78 città in 26 province.
Secondo il media di opposizione almeno
44 persone sono state colpite e ferite
da proiettili veri o da pistole a pal-
lini sparati dalle forze iraniane du-
rante le proteste contro il carovita.Ai
negozianti si sono uniti gli studenti e
la protesta è diventata anche politica.