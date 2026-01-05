Televideo.Rai.it

05/01/2026 23:00
In Iran venti morti da inizio proteste 
 Almeno 19 manifestanti e un membro del-
 le forze di sicurezza sono stati uccisi
 in Iran nei primi 8 giorni di proteste 
 Lo riferisce Iran International preci- 
 sando che le manifestazioni si sono    
 estese a 222 località con cortei se-   
 gnalati in 78 città in 26 province.    

 Secondo il media di opposizione almeno 
 44 persone sono state colpite e ferite 
 da proiettili veri o da pistole a pal- 
 lini sparati dalle forze iraniane du-  
 rante le proteste contro il carovita.Ai
 negozianti si sono uniti gli studenti e
 la protesta è diventata anche politica.

