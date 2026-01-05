23.00 In Iran venti morti da inizio proteste Almeno 19 manifestanti e un membro del- le forze di sicurezza sono stati uccisi in Iran nei primi 8 giorni di proteste Lo riferisce Iran International preci- sando che le manifestazioni si sono estese a 222 località con cortei se- gnalati in 78 città in 26 province. Secondo il media di opposizione almeno 44 persone sono state colpite e ferite da proiettili veri o da pistole a pal- lini sparati dalle forze iraniane du- rante le proteste contro il carovita.Ai negozianti si sono uniti gli studenti e la protesta è diventata anche politica.