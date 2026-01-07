Televideo.Rai.it

07/01/2026 22:50
Serie A: Inter vince e allunga in vetta 
 L'Inter allunga in vetta approfittando 
 del pari del Napoli e in attesa del Mi-
 lan che riceve il Genoa. A Parma i ne- 
 razzurri vincono 0-2 salendo a 42 pun- 
 ti, 4 più di partenopei e rossoneri. I 
 ducali si fermano a 18. Al 'Tardini'   
 in gol Dimarco (42') e Thuram (98').   

 Nelle altre gare serali,sfiora il colpo
 la Fiorentina all'Olimpico:la Lazio ac-
 ciuffa il 2-2 al 95' con rigore di Pe- 
 dro. In precedenza biancocelesti avanti
 con Cataldi (52'), sorpasso viola di   
 Gosens (56') e Gudmundsson su rigore   
 (88'). Udinese corsara a Torino: 1-2.

