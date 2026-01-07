22.50 Serie A: Inter vince e allunga in vetta L'Inter allunga in vetta approfittando del pari del Napoli e in attesa del Mi- lan che riceve il Genoa. A Parma i ne- razzurri vincono 0-2 salendo a 42 pun- ti, 4 più di partenopei e rossoneri. I ducali si fermano a 18. Al 'Tardini' in gol Dimarco (42') e Thuram (98'). Nelle altre gare serali,sfiora il colpo la Fiorentina all'Olimpico:la Lazio ac- ciuffa il 2-2 al 95' con rigore di Pe- dro. In precedenza biancocelesti avanti con Cataldi (52'), sorpasso viola di Gosens (56') e Gudmundsson su rigore (88'). Udinese corsara a Torino: 1-2.