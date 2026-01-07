|
22.50
Serie A: Inter vince e allunga in vetta
L'Inter allunga in vetta approfittando
del pari del Napoli e in attesa del Mi-
lan che riceve il Genoa. A Parma i ne-
razzurri vincono 0-2 salendo a 42 pun-
ti, 4 più di partenopei e rossoneri. I
ducali si fermano a 18. Al 'Tardini'
in gol Dimarco (42') e Thuram (98').
Nelle altre gare serali,sfiora il colpo
la Fiorentina all'Olimpico:la Lazio ac-
ciuffa il 2-2 al 95' con rigore di Pe-
dro. In precedenza biancocelesti avanti
con Cataldi (52'), sorpasso viola di
Gosens (56') e Gudmundsson su rigore
(88'). Udinese corsara a Torino: 1-2.