Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
08/01/2026 15:59
Giorgetti: spese difesa senza rinunce 
  15.59                                 
 Giorgetti: spese difesa senza rinunce  
 "Nella misura in cui - grazie all'atti-
 vazione della clausola di salvaguardia 
 nazionale - sarà tollerato un sentiero 
 di crescita della spesa netta più ampio
 in ragione delle sole maggiori spese in
 difesa e sicurezza,l'aumento della spe-
 sa prospettato non comporterebbe nessu-
 na rinuncia alle spese dedicate alle   
 principali priorità di policy di natura
 sociale".Così il ministro dell'Economia
 Giorgetti al question time al Senato.  

 Per la clausola di salvaguardia, preci-
 sa,occorre una richiesta di scostamento
 da approvare coinvolgendo il Parlamento

Torna Indietro