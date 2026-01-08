|
Giorgetti: spese difesa senza rinunce
"Nella misura in cui - grazie all'atti-
vazione della clausola di salvaguardia
nazionale - sarà tollerato un sentiero
di crescita della spesa netta più ampio
in ragione delle sole maggiori spese in
difesa e sicurezza,l'aumento della spe-
sa prospettato non comporterebbe nessu-
na rinuncia alle spese dedicate alle
principali priorità di policy di natura
sociale".Così il ministro dell'Economia
Giorgetti al question time al Senato.
Per la clausola di salvaguardia, preci-
sa,occorre una richiesta di scostamento
da approvare coinvolgendo il Parlamento