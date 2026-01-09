14.30 Trattori a Milano contro Ue-Mercosur A Milano i trattori bloccano il traffi- co contro il trattato di libero scambio tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay, ndr). Decine di mezzi agricoli con bandiere tricolori davanti al Consiglio regiona- le lombardo,scaricando balle di fieno e suonando i clacson. La mobilitazione è indetta da Coapi e Riscatto Agricolo Lombardia. Il trattato "favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani", affermano. "Chiediamo un prezzo giusto per i produttori e i consumatori".