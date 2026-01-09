Televideo.Rai.it

09/01/2026 14:30
Trattori a Milano contro Ue-Mercosur 
 A Milano i trattori bloccano il traffi-
 co contro il trattato di libero scambio
 tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina, 
 Uruguay e Paraguay, ndr).              

 Decine di mezzi agricoli con bandiere  
 tricolori davanti al Consiglio regiona-
 le lombardo,scaricando balle di fieno e
 suonando i clacson. La mobilitazione è 
 indetta da Coapi e Riscatto Agricolo   
 Lombardia. Il trattato "favorisce la   
 speculazione e punisce agricoltori e   
 cittadini europei e sudamericani",     
 affermano. "Chiediamo un prezzo giusto 
 per i produttori e i consumatori".

