|
14.30
Trattori a Milano contro Ue-Mercosur
A Milano i trattori bloccano il traffi-
co contro il trattato di libero scambio
tra Ue e Mercosur (Brasile, Argentina,
Uruguay e Paraguay, ndr).
Decine di mezzi agricoli con bandiere
tricolori davanti al Consiglio regiona-
le lombardo,scaricando balle di fieno e
suonando i clacson. La mobilitazione è
indetta da Coapi e Riscatto Agricolo
Lombardia. Il trattato "favorisce la
speculazione e punisce agricoltori e
cittadini europei e sudamericani",
affermano. "Chiediamo un prezzo giusto
per i produttori e i consumatori".