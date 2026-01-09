15.20 Puglia, donna trovata morta in un pozzo Il cadavere di una donna è stato trova- to nelle campagne tra Martina Franca e Alberobello, all'interno di una cisterna sulla strada provinciale 58, tra la provincia di Bari e Taranto. La segnalazione ha fatto scattare l'im- mediato arrivo dei soccorsi.I sommozza- tori dei Vigili del fuoco hanno estrat- to il corpo perché il team del 118, giunto sul posto per primo, non è riu- scito per via della profondità del poz- zo. Si valutano tutte le ipotesi: gli investigatori non escludono che la donna possa essersi suicidata.