09/01/2026 15:20
Puglia, donna trovata morta in un pozzo 
  15.20                                 
 Puglia, donna trovata morta in un pozzo
 Il cadavere di una donna è stato trova-
 to nelle campagne tra Martina Franca   
 e Alberobello, all'interno di una      
 cisterna sulla strada provinciale 58,  
 tra la provincia di Bari e Taranto.    

 La segnalazione ha fatto scattare l'im-
 mediato arrivo dei soccorsi.I sommozza-
 tori dei Vigili del fuoco hanno estrat-
 to il corpo perché il team del 118,    
 giunto sul posto per primo, non è riu- 
 scito per via della profondità del poz-
 zo. Si valutano tutte le ipotesi: gli  
 investigatori non escludono che la     
 donna possa essersi suicidata.

