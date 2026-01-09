|
15.20
Puglia, donna trovata morta in un pozzo
Il cadavere di una donna è stato trova-
to nelle campagne tra Martina Franca
e Alberobello, all'interno di una
cisterna sulla strada provinciale 58,
tra la provincia di Bari e Taranto.
La segnalazione ha fatto scattare l'im-
mediato arrivo dei soccorsi.I sommozza-
tori dei Vigili del fuoco hanno estrat-
to il corpo perché il team del 118,
giunto sul posto per primo, non è riu-
scito per via della profondità del poz-
zo. Si valutano tutte le ipotesi: gli
investigatori non escludono che la
donna possa essersi suicidata.