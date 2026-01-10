Televideo.Rai.it

10/01/2026 12:21
Volontari Giubileo in udienza dal Papa 
 Volontari Giubileo in udienza dal Papa 
 Udienza del Papa con i collaboratori e 
 i volontari del Giubileo della Speranza
 appena concluso.                       

 "Grazie a voi Roma ha offerto a tutti  
 il suo volto di casa accogliente, di   
 comunità aperta, gioviale e al tempo   
 stesso discreta e rispettosa, aiutando 
 ciascuno a vivere con frutto questo    
 grande momento di fede", ha detto loro.
 Tra le autorità presenti, la premier   
 Meloni e il sottosegretario alla       
 presidenza del Consiglio Mantovano, il 
 presidente della Regione Lazio Rocca e 
 il sindaco di Roma Gualtieri.

