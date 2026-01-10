|
12.21
Volontari Giubileo in udienza dal Papa
Udienza del Papa con i collaboratori e
i volontari del Giubileo della Speranza
appena concluso.
"Grazie a voi Roma ha offerto a tutti
il suo volto di casa accogliente, di
comunità aperta, gioviale e al tempo
stesso discreta e rispettosa, aiutando
ciascuno a vivere con frutto questo
grande momento di fede", ha detto loro.
Tra le autorità presenti, la premier
Meloni e il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Mantovano, il
presidente della Regione Lazio Rocca e
il sindaco di Roma Gualtieri.