12.21 Volontari Giubileo in udienza dal Papa Udienza del Papa con i collaboratori e i volontari del Giubileo della Speranza appena concluso. "Grazie a voi Roma ha offerto a tutti il suo volto di casa accogliente, di comunità aperta, gioviale e al tempo stesso discreta e rispettosa, aiutando ciascuno a vivere con frutto questo grande momento di fede", ha detto loro. Tra le autorità presenti, la premier Meloni e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, il presidente della Regione Lazio Rocca e il sindaco di Roma Gualtieri.