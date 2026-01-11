Televideo.Rai.it

11/01/2026 14:56
Meteo, allerta gialla in cinque regioni 
 L'ondata di maltempo che ha investito  
 il Centro-Sud si farà sentire anche    
 nella giornata di oggi con piogge,     
 nevicate e venti di burrasca oltre un  
 ulteriore sensibile calo delle tempera-
 ture.                                  

 La Protezione Civile ha diramato un'al-
 lerta gialla in 5 regioni per rischio  
 idrogeologico e temporali:  Abruzzo,   
 Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.    
 Previste anche nevicate al di sopra di 
 400-600m su regioni adriatiche centrali
 e Gargano, in abbassamento fin verso i 
 200-400m su Marche e Abruzzo.

