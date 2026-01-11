|
14.56
Meteo, allerta gialla in cinque regioni
L'ondata di maltempo che ha investito
il Centro-Sud si farà sentire anche
nella giornata di oggi con piogge,
nevicate e venti di burrasca oltre un
ulteriore sensibile calo delle tempera-
ture.
La Protezione Civile ha diramato un'al-
lerta gialla in 5 regioni per rischio
idrogeologico e temporali: Abruzzo,
Molise, Puglia, Calabria e Sicilia.
Previste anche nevicate al di sopra di
400-600m su regioni adriatiche centrali
e Gargano, in abbassamento fin verso i
200-400m su Marche e Abruzzo.