14.56 Meteo, allerta gialla in cinque regioni L'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Sud si farà sentire anche nella giornata di oggi con piogge, nevicate e venti di burrasca oltre un ulteriore sensibile calo delle tempera- ture. La Protezione Civile ha diramato un'al- lerta gialla in 5 regioni per rischio idrogeologico e temporali: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Previste anche nevicate al di sopra di 400-600m su regioni adriatiche centrali e Gargano, in abbassamento fin verso i 200-400m su Marche e Abruzzo.