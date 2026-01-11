|
19.57
Calcio, Serie A: H.Verona-Lazio 0-1
Il colpo della Lazio arriva su autogol.
Subito pericolosi gli ospiti,con Valen-
tini che ribatte il tiro di Isaksen e
Noslin che sbaglia l'impatto di testa.
E' un lampo in una partita abbastanza
piatta. Provedel è attento sul colpo a
giro di Bradaric e poi sulla botta di
Frese.Poi è Pellegrini a sbrogliare una
situazione complicata dopo la respinta
corta del suo portiere.Punizione di Ma-
rusic, Montipò c'è. Bernede sciupa una
buona chance.Al 79' Lazzari centra bas-
so da sinistra, Nelsson entra in scivo-
lata e causa l'autogol.