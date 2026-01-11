Televideo.Rai.it

11/01/2026 19:57
Calcio, Serie A: H.Verona-Lazio 0-1 
 Il colpo della Lazio arriva su autogol.

 Subito pericolosi gli ospiti,con Valen-
 tini che ribatte il tiro di Isaksen e  
 Noslin che sbaglia l'impatto di testa. 
 E' un lampo in una partita abbastanza  
 piatta. Provedel è attento sul colpo a 
 giro di Bradaric e poi sulla botta di  
 Frese.Poi è Pellegrini a sbrogliare una
 situazione complicata dopo la respinta 
 corta del suo portiere.Punizione di Ma-
 rusic, Montipò c'è. Bernede sciupa una 
 buona chance.Al 79' Lazzari centra bas-
 so da sinistra, Nelsson entra in scivo-
 lata e causa l'autogol.

