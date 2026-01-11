19.57 Calcio, Serie A: H.Verona-Lazio 0-1 Il colpo della Lazio arriva su autogol. Subito pericolosi gli ospiti,con Valen- tini che ribatte il tiro di Isaksen e Noslin che sbaglia l'impatto di testa. E' un lampo in una partita abbastanza piatta. Provedel è attento sul colpo a giro di Bradaric e poi sulla botta di Frese.Poi è Pellegrini a sbrogliare una situazione complicata dopo la respinta corta del suo portiere.Punizione di Ma- rusic, Montipò c'è. Bernede sciupa una buona chance.Al 79' Lazzari centra bas- so da sinistra, Nelsson entra in scivo- lata e causa l'autogol.