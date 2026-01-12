18.32 Rogo Crans,Bertolaso:3 in miglioramento Tra i 12 ricoverati al Niguarda a Mila- no "alcune situazioni sono migliorate. Due persone verrebbero trasferite in altri ospedali tra pochi giorni.Uno dei pazienti si muove,ma ha bisogno di me- dicazioni continue,quindi è fuori peri- colo,ma non possiamo certo dire che il problema è risolto".Così l'assessore al Welfare della Lombardia Bertolaso. "Gli altri 9 hanno diversi livelli di criticità e dovranno trascorrere tempo in rianimazione, poi al centro ustioni. Non siamo pessimisti, ma la lotta è estremamente dura", aggiunge Bertolaso.