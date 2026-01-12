Televideo.Rai.it

12/01/2026 18:32
Rogo Crans,Bertolaso:3 in miglioramento 
 Tra i 12 ricoverati al Niguarda a Mila-
 no "alcune situazioni sono migliorate. 
 Due persone verrebbero trasferite in   
 altri ospedali tra pochi giorni.Uno dei
 pazienti si muove,ma ha bisogno di me- 
 dicazioni continue,quindi è fuori peri-
 colo,ma non possiamo certo dire che il 
 problema è risolto".Così l'assessore al
 Welfare della Lombardia Bertolaso.     

 "Gli altri 9 hanno diversi livelli di  
 criticità e dovranno trascorrere tempo 
 in rianimazione, poi al centro ustioni.
 Non siamo pessimisti, ma la lotta è    
 estremamente dura", aggiunge Bertolaso.

