Rogo Crans,Bertolaso:3 in miglioramento
Tra i 12 ricoverati al Niguarda a Mila-
no "alcune situazioni sono migliorate.
Due persone verrebbero trasferite in
altri ospedali tra pochi giorni.Uno dei
pazienti si muove,ma ha bisogno di me-
dicazioni continue,quindi è fuori peri-
colo,ma non possiamo certo dire che il
problema è risolto".Così l'assessore al
Welfare della Lombardia Bertolaso.
"Gli altri 9 hanno diversi livelli di
criticità e dovranno trascorrere tempo
in rianimazione, poi al centro ustioni.
Non siamo pessimisti, ma la lotta è
estremamente dura", aggiunge Bertolaso.