|
22.15
Sanremo, Pausini sarà la co-conduttrice
Laura Pausini torna a Sanremo, questa
volta nei panni di co-conduttrice: sarà
lei, l'artista italiana più premiata al
mondo, a condividere con Carlo Conti il
palcoscenico dell'Ariston in tutte le
cinque serate del Festival 2026.
A dare l'annuncio è stato il direttore
artistico del Festival al Tg1.
"A Sanremo sono nata artisticamente nel
1993 e quest'anno torno orgogliosa e
commossa", commenta Laura Pausini.
"Sanremo è il mio destino. Il mio
sorriso. La mia paura".