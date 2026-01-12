Televideo.Rai.it

Sanremo, Pausini sarà la co-conduttrice 
 Laura Pausini torna a Sanremo, questa  
 volta nei panni di co-conduttrice: sarà
 lei, l'artista italiana più premiata al
 mondo, a condividere con Carlo Conti il
 palcoscenico dell'Ariston in tutte le  
 cinque serate del Festival 2026.       

 A dare l'annuncio è stato il direttore 
 artistico del Festival al Tg1.         

 "A Sanremo sono nata artisticamente nel
 1993 e quest'anno torno orgogliosa e   
 commossa", commenta Laura Pausini.     
 "Sanremo è il mio destino. Il mio      
 sorriso. La mia paura".

