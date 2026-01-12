22.15 Sanremo, Pausini sarà la co-conduttrice Laura Pausini torna a Sanremo, questa volta nei panni di co-conduttrice: sarà lei, l'artista italiana più premiata al mondo, a condividere con Carlo Conti il palcoscenico dell'Ariston in tutte le cinque serate del Festival 2026. A dare l'annuncio è stato il direttore artistico del Festival al Tg1. "A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest'anno torno orgogliosa e commossa", commenta Laura Pausini. "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia paura".