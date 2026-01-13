11.11 Istat: previsto rallentamento crescita Negli ultimi mesi del 2025, "l'attenua- zione delle tensioni commerciali e il taglio dei tassi d'interesse hanno ridotto l'incertezza e favorito la liquidità, contenendo in parte le pressioni al ribasso sulla crescita economia mondiale". Lo scrive l'Istat, che poi prosegue: "L'inizio del 2026 è stato segnato da nuovi focolai di instabilità che sup- portano le previsioni di un rallenta- mento dell'attività economica a livello internazionale per l'anno in corso".