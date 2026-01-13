|
Istat: previsto rallentamento crescita
Negli ultimi mesi del 2025, "l'attenua-
zione delle tensioni commerciali e il
taglio dei tassi d'interesse hanno
ridotto l'incertezza e favorito la
liquidità, contenendo in parte le
pressioni al ribasso sulla crescita
economia mondiale".
Lo scrive l'Istat, che poi prosegue:
"L'inizio del 2026 è stato segnato da
nuovi focolai di instabilità che sup-
portano le previsioni di un rallenta-
mento dell'attività economica a livello
internazionale per l'anno in corso".