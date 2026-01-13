Televideo.Rai.it

13/01/2026 11:11
Istat: previsto rallentamento crescita 
 Negli ultimi mesi del 2025, "l'attenua-
 zione delle tensioni commerciali e il  
 taglio dei tassi d'interesse hanno     
 ridotto l'incertezza e favorito la     
 liquidità, contenendo in parte le      
 pressioni al ribasso sulla crescita    
 economia mondiale".                    

 Lo scrive l'Istat, che poi prosegue:   
 "L'inizio del 2026 è stato segnato da  
 nuovi focolai di instabilità che sup-  
 portano le previsioni di un rallenta-  
 mento dell'attività economica a livello
 internazionale per l'anno in corso".

