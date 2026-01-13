|
14.01
Crans, Bertolaso: preoccupano 2 feriti
Tra i sette feriti in terapia intensiva
all'ospedale milanese Niguarda dopo il
rogo di Crans-Montana,quattro sono
particolarmente gravi, come ha spiegato
l'assessore della Lombardia al Welfare,
Guido Bertolaso, durante un'informativa
in Consiglio regionale.
"Due ci preoccupano particolarmente e
sono sicuramente molto gravi, stiamo
facendo tutto il possibile.Credo che le
prossime 48 ore saranno decisive per
capire come questi 2 ragazzi usciranno
da questa situazione".