13/01/2026 14:01
Crans, Bertolaso: preoccupano 2 feriti 
 Tra i sette feriti in terapia intensiva
 all'ospedale milanese Niguarda dopo il 
 rogo di Crans-Montana,quattro sono     
 particolarmente gravi, come ha spiegato
 l'assessore della Lombardia al Welfare,
 Guido Bertolaso, durante un'informativa
 in Consiglio regionale.                

 "Due ci preoccupano particolarmente e  
 sono sicuramente molto gravi, stiamo   
 facendo tutto il possibile.Credo che le
 prossime 48 ore saranno decisive per   
 capire come questi 2 ragazzi usciranno 
 da questa situazione".

