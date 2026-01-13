14.01 Crans, Bertolaso: preoccupano 2 feriti Tra i sette feriti in terapia intensiva all'ospedale milanese Niguarda dopo il rogo di Crans-Montana,quattro sono particolarmente gravi, come ha spiegato l'assessore della Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, durante un'informativa in Consiglio regionale. "Due ci preoccupano particolarmente e sono sicuramente molto gravi, stiamo facendo tutto il possibile.Credo che le prossime 48 ore saranno decisive per capire come questi 2 ragazzi usciranno da questa situazione".