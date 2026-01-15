|
13.45
Referendum giustizia, raggiunto quorum
Ha raggiunto il quorum delle 500mila
firme richieste la raccolta promossa
dai cittadini che hanno lanciato l'ini-
ziativa popolare di un referendum con-
tro la riforma della giustizia. Lo se-
gnala il sito on line dell'iniziativa.
I referendari han fatto ricorso al Tar
del Lazio per chiedere una sospensiva
della delibera con cui il governo ha
deciso che si voterà il 22 e 23 marzo.
I promotori contestano la data. Il Tar
ha fissato per il 27 gennaio la camera
di consiglio per la trattazione.