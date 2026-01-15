Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
15/01/2026 13:45
Referendum giustizia, raggiunto quorum 
  13.45                                 
 Referendum giustizia, raggiunto quorum 
 Ha raggiunto il quorum delle 500mila   
 firme richieste la raccolta promossa   
 dai cittadini che hanno lanciato l'ini-
 ziativa popolare di un referendum con- 
 tro la riforma della giustizia. Lo se- 
 gnala il sito on line dell'iniziativa. 

 I referendari han fatto ricorso al Tar 
 del Lazio per chiedere una sospensiva  
 della delibera con cui il governo ha   
 deciso che si voterà il 22 e 23 marzo. 
 I promotori contestano la data. Il Tar 
 ha fissato per il 27 gennaio la camera 
 di consiglio per la trattazione.

Torna Indietro