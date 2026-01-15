13.45 Referendum giustizia, raggiunto quorum Ha raggiunto il quorum delle 500mila firme richieste la raccolta promossa dai cittadini che hanno lanciato l'ini- ziativa popolare di un referendum con- tro la riforma della giustizia. Lo se- gnala il sito on line dell'iniziativa. I referendari han fatto ricorso al Tar del Lazio per chiedere una sospensiva della delibera con cui il governo ha deciso che si voterà il 22 e 23 marzo. I promotori contestano la data. Il Tar ha fissato per il 27 gennaio la camera di consiglio per la trattazione.