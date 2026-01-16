10.45 Tra i 10 più longevi, muore a 105 anni E' morta a 105 anni Carmela Zullo, una delle 10 persone più longeve d'Italia. L'ultimo compleanno l'11 novembre. Di Orsara di Puglia, nel Foggiano, si sposò 18enne ed ebbe 3 figli. Il primo lavoro in campagna, poi l'apertura di un forno. Nel 1969 il trasferimento negli Stati Uniti, fino al 1980. Fino a 85 anni si occupa della sua campagna. Il sindaco la ricorda "di straordinaria forza, esempio di donna e lavoratrice capace di unire una grande famiglia".