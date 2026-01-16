Televideo.Rai.it

16/01/2026 10:45
Tra i 10 più longevi, muore a 105 anni 
 E' morta a 105 anni Carmela Zullo, una 
 delle 10 persone più longeve d'Italia. 
 L'ultimo compleanno l'11 novembre.     

 Di Orsara di Puglia, nel Foggiano, si  
 sposò 18enne ed ebbe 3 figli. Il primo 
 lavoro in campagna, poi l'apertura di  
 un forno. Nel 1969 il trasferimento    
 negli Stati Uniti, fino al 1980. Fino  
 a 85 anni si occupa della sua campagna.

 Il sindaco la ricorda "di straordinaria
 forza, esempio di donna e lavoratrice  
 capace di unire una grande famiglia".

