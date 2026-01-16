|
10.45
Tra i 10 più longevi, muore a 105 anni
E' morta a 105 anni Carmela Zullo, una
delle 10 persone più longeve d'Italia.
L'ultimo compleanno l'11 novembre.
Di Orsara di Puglia, nel Foggiano, si
sposò 18enne ed ebbe 3 figli. Il primo
lavoro in campagna, poi l'apertura di
un forno. Nel 1969 il trasferimento
negli Stati Uniti, fino al 1980. Fino
a 85 anni si occupa della sua campagna.
Il sindaco la ricorda "di straordinaria
forza, esempio di donna e lavoratrice
capace di unire una grande famiglia".