16.20
Artico,Crosetto:Russia sposterà risorse
"Il Paese che più confina con questo
nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha
la più grande presenza sull'Artico.
Probabilmente il giorno che finirà la
guerra in Ucraina, gran parte delle
risorse militari russe saranno spostate
in questo settore". Così il ministro
della Difesa Crosetto, alla Conferenza
di presentazione della Politica Artica
Italiana a Villa Madama.
Poi sottolinea che "le nuove rotte ar-
tiche cambieranno profondamente commer-
cio e sicurezza globale".Occorre che l'
Italia mantegna "presidio" nell'Artico.