16.20 Artico,Crosetto:Russia sposterà risorse "Il Paese che più confina con questo nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha la più grande presenza sull'Artico. Probabilmente il giorno che finirà la guerra in Ucraina, gran parte delle risorse militari russe saranno spostate in questo settore". Così il ministro della Difesa Crosetto, alla Conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana a Villa Madama. Poi sottolinea che "le nuove rotte ar- tiche cambieranno profondamente commer- cio e sicurezza globale".Occorre che l' Italia mantegna "presidio" nell'Artico.