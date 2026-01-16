Televideo.Rai.it

16/01/2026 16:20
Artico,Crosetto:Russia sposterà risorse 
 "Il Paese che più confina con questo   
 nuovo pezzo di mondo è la Russia e ha  
 la più grande presenza sull'Artico.    
 Probabilmente il giorno che finirà la  
 guerra in Ucraina, gran parte delle    
 risorse militari russe saranno spostate
 in questo settore". Così il ministro   
 della Difesa Crosetto, alla Conferenza 
 di presentazione della Politica Artica 
 Italiana a Villa Madama.               

 Poi sottolinea che "le nuove rotte ar- 
 tiche cambieranno profondamente commer-
 cio e sicurezza globale".Occorre che l'
 Italia mantegna "presidio" nell'Artico.

