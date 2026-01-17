9.45 Sardegna, morto avvolto dalle fiamme Trovato il corpo di un uomo vicino al Parco Rosmarino a Carbonia,in Sardegna, dov'era scoppiato un incendio e le fiamme avevano avvolto gli arti infe- riori della persona che giaceva a terra in posizione supina. La vittima è stata identificata in un 53enne del luogo, disoccupato e già noto alle forze di Polizia. S'indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: area delimitata per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici neces- sari a repertare ogni traccia utile.