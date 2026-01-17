Televideo.Rai.it

17/01/2026 09:45
Sardegna, morto avvolto dalle fiamme 
 Sardegna, morto avvolto dalle fiamme   
 Trovato il corpo di un uomo vicino al  
 Parco Rosmarino a Carbonia,in Sardegna,
 dov'era scoppiato un incendio e le     
 fiamme avevano avvolto gli arti infe-  
 riori della persona che giaceva a terra
 in posizione supina.                   

 La vittima è stata identificata in un  
 53enne del luogo, disoccupato e già    
 noto alle forze di Polizia. S'indaga   
 per ricostruire l'esatta dinamica dei  
 fatti: area delimitata per consentire  
 l'esecuzione dei rilievi tecnici neces-
 sari a repertare ogni traccia utile.

