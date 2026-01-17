|
9.45
Sardegna, cadavere avvolto dalle fiamme
Trovato il corpo di un uomo vicino al
Parco Rosmarino a Carbonia,in Sardegna,
dov'era scoppiato un incendio e le
fiamme avevano avvolto gli arti infe-
riori della persona che giaceva a terra
in posizione supina.
La vittima è stata identificata in un
53enne del luogo, disoccupato e già
noto alle forze di Polizia. S'indaga
per ricostruire l'esatta dinamica dei
fatti: area delimitata per consentire
l'esecuzione dei rilievi tecnici neces-
sari a repertare ogni traccia utile.