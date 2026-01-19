|
11.35
Ciclone Harry, allerta Isole e Calabria
Allerta meteo e scuole chiuse in
diversi Comuni in Sardegna, Sicilia e
Calabria, a causa del ciclone Harry.
Attesi tra oggi e domani venti di
burrasca e nevicate a quote via via
sempre più basse. Chiuse anche le
università nei centri più a rischio. Ad
Acireale, Catania, evacuate alcune case
in zone costiere a rischio mareggiate.
Più al Nord, in Toscana è stato emesso
un codice giallo per il vento,mentre si
prevedono piogge deboli e - già da oggi
in Appennino - neve sopra i 1000-2000m.