11.35 Ciclone Harry, allerta Isole e Calabria Allerta meteo e scuole chiuse in diversi Comuni in Sardegna, Sicilia e Calabria, a causa del ciclone Harry. Attesi tra oggi e domani venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. Chiuse anche le università nei centri più a rischio. Ad Acireale, Catania, evacuate alcune case in zone costiere a rischio mareggiate. Più al Nord, in Toscana è stato emesso un codice giallo per il vento,mentre si prevedono piogge deboli e - già da oggi in Appennino - neve sopra i 1000-2000m.