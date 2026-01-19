Televideo.Rai.it

19/01/2026 11:35
Ciclone Harry, allerta Isole e Calabria 
 Allerta meteo e scuole chiuse in       
 diversi Comuni in Sardegna, Sicilia e  
 Calabria, a causa del ciclone Harry.   

 Attesi tra oggi e domani venti di      
 burrasca e nevicate a quote via via    
 sempre più basse. Chiuse anche le      
 università nei centri più a rischio. Ad
 Acireale, Catania, evacuate alcune case
 in zone costiere a rischio mareggiate. 

 Più al Nord, in Toscana è stato emesso 
 un codice giallo per il vento,mentre si
 prevedono piogge deboli e - già da oggi
 in Appennino - neve sopra i 1000-2000m.

