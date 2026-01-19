12.20 Dazi,Fmi: da escalation rischi crescita "E' evidente che i rischi geopolitici e l'ulteriore aumento delle tensioni com- merciali rappresentano uno dei rischi principali - tra i più pressanti - per l'economia globale".Lo ha detto il capo economista del Fmi, Gourinchas,mettendo in guardia sull'eventualità di escala- tion sui dazi, "un rischio rilevante, che potrebbe incidere in modo signifi- cativo sulla crescita". Per l'Italia il Fondo monetario inter- nazionale ha rivisto leggermente al ri- basso le stime di crescita: il Pil at- teso quest'anno in aumento dello 0,7%.