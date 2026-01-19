|
12.20
Dazi,Fmi: da escalation rischi crescita
"E' evidente che i rischi geopolitici e
l'ulteriore aumento delle tensioni com-
merciali rappresentano uno dei rischi
principali - tra i più pressanti - per
l'economia globale".Lo ha detto il capo
economista del Fmi, Gourinchas,mettendo
in guardia sull'eventualità di escala-
tion sui dazi, "un rischio rilevante,
che potrebbe incidere in modo signifi-
cativo sulla crescita".
Per l'Italia il Fondo monetario inter-
nazionale ha rivisto leggermente al ri-
basso le stime di crescita: il Pil at-
teso quest'anno in aumento dello 0,7%.