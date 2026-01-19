Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
19/01/2026 12:20
Dazi,Fmi: da escalation rischi crescita 
  12.20                                 
 Dazi,Fmi: da escalation rischi crescita
 "E' evidente che i rischi geopolitici e
 l'ulteriore aumento delle tensioni com-
 merciali rappresentano uno dei rischi  
 principali - tra i più pressanti - per 
 l'economia globale".Lo ha detto il capo
 economista del Fmi, Gourinchas,mettendo
 in guardia sull'eventualità di escala- 
 tion sui dazi, "un rischio rilevante,  
 che potrebbe incidere in modo signifi- 
 cativo sulla crescita".                

 Per l'Italia il Fondo monetario inter- 
 nazionale ha rivisto leggermente al ri-
 basso le stime di crescita: il Pil at- 
 teso quest'anno in aumento dello 0,7%.

Torna Indietro