22.45 Posticipo Serie A, Lazio-Como 0-3 Colpo del Como che passa all'Olimpico in casa della Lazio con un netto 3-0. Non passano nemmeno 2' e i lariani sono avanti: Valle s'invola a sinistra e ap- poggia a Baturina. Il tiro del croato, deviato,beffa Provedel.Al 24' raddoppia Nico Paz, che approfitta di un pallone vagante in area. Al 35' l'argentino si fa parare un rigore da Provedel. A fine 1° tempo Butez,in uscita disperata,dice di no a Zaccagni.Nella ripresa il sini- stro a giro di Nico Paz (assist di tac- co di Baturina) vale la doppietta per- sonale e il definitivo 0-3 (49').