|
22.45
Posticipo Serie A, Lazio-Como 0-3
Colpo del Como che passa all'Olimpico
in casa della Lazio con un netto 3-0.
Non passano nemmeno 2' e i lariani sono
avanti: Valle s'invola a sinistra e ap-
poggia a Baturina. Il tiro del croato,
deviato,beffa Provedel.Al 24' raddoppia
Nico Paz, che approfitta di un pallone
vagante in area. Al 35' l'argentino si
fa parare un rigore da Provedel. A fine
1° tempo Butez,in uscita disperata,dice
di no a Zaccagni.Nella ripresa il sini-
stro a giro di Nico Paz (assist di tac-
co di Baturina) vale la doppietta per-
sonale e il definitivo 0-3 (49').