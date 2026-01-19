Televideo.Rai.it

19/01/2026 22:45
Posticipo Serie A, Lazio-Como 0-3 
 Colpo del Como che passa all'Olimpico  
 in casa della Lazio con un netto 3-0.  

 Non passano nemmeno 2' e i lariani sono
 avanti: Valle s'invola a sinistra e ap-
 poggia a Baturina. Il tiro del croato, 
 deviato,beffa Provedel.Al 24' raddoppia
 Nico Paz, che approfitta di un pallone 
 vagante in area. Al 35' l'argentino si 
 fa parare un rigore da Provedel. A fine
 1° tempo Butez,in uscita disperata,dice
 di no a Zaccagni.Nella ripresa il sini-
 stro a giro di Nico Paz (assist di tac-
 co di Baturina) vale la doppietta per- 
 sonale e il definitivo 0-3 (49').

