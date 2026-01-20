3.21 Gb: verso divieto social agli under 16 Il governo britannico sta avviando una consultazione sul divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. Prevista una prima votazione, domani, alla Camera dei Lord. Dopo una posizio- ne decisamente contraria, l'esecutivo di Keir Starmer sta ora valutando l'op- portunità di introdurre in Gran Breta- gna una politica in stile australiano. Lo riferiscono i media locali, aggiun- gendo che il governo introdurrà una su- pervisione più rigorosa dei telefoni cellulari nelle scuole dopo la pausa e- stiva del 2026.