|
3.21
Gb: verso divieto social agli under 16
Il governo britannico sta avviando una
consultazione sul divieto di accesso
ai social per i minori di 16 anni.
Prevista una prima votazione, domani,
alla Camera dei Lord. Dopo una posizio-
ne decisamente contraria, l'esecutivo
di Keir Starmer sta ora valutando l'op-
portunità di introdurre in Gran Breta-
gna una politica in stile australiano.
Lo riferiscono i media locali, aggiun-
gendo che il governo introdurrà una su-
pervisione più rigorosa dei telefoni
cellulari nelle scuole dopo la pausa e-
stiva del 2026.