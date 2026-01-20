Televideo.Rai.it

20/01/2026 03:21
Gb: verso divieto social agli under 16 
 Gb: verso divieto social agli under 16 
 Il governo britannico sta avviando una 
 consultazione sul divieto di accesso   
 ai social per i minori di 16 anni.     

 Prevista una prima votazione, domani,  
 alla Camera dei Lord. Dopo una posizio-
 ne decisamente contraria, l'esecutivo  
 di Keir Starmer sta ora valutando l'op-
 portunità di introdurre in Gran Breta- 
 gna una politica in stile australiano. 
 Lo riferiscono i media locali, aggiun- 
 gendo che il governo introdurrà una su-
 pervisione più rigorosa dei telefoni   
 cellulari nelle scuole dopo la pausa e-
 stiva del 2026.

