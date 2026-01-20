8.20 Dazi,Eliseo:inaccettabili minacce Trump Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato di aver proposto in un "messaggio privato" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di organizzare un vertice del G7 a Parigi giovedì 22 gennaio, prevedendo la possibilità di invitare, a margine della riunione, an- che la Russia. Intanto fonti vicine al presidente francese fanno sapere che Parigi considera "inaccettabili" le minacce arrivate da Trump di imporre dazi del 200% sui vini e champagne francesi "per influenzare la sua politica estera".