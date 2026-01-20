Televideo.Rai.it

20/01/2026 08:20
Dazi,Eliseo:inaccettabili minacce Trump 
 Il presidente francese Emmanuel Macron 
 ha confermato di aver proposto in un   
 "messaggio privato" al presidente degli
 Stati Uniti Donald Trump di organizzare
 un vertice del G7 a Parigi giovedì 22  
 gennaio, prevedendo la possibilità di  
 invitare, a margine della riunione, an-
 che la Russia.                         

 Intanto fonti vicine al presidente     
 francese fanno sapere che Parigi       
 considera "inaccettabili" le minacce   
 arrivate da Trump di imporre dazi del  
 200% sui vini e champagne francesi "per
 influenzare la sua politica estera".

