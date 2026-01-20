|
8.20
Dazi,Eliseo:inaccettabili minacce Trump
Il presidente francese Emmanuel Macron
ha confermato di aver proposto in un
"messaggio privato" al presidente degli
Stati Uniti Donald Trump di organizzare
un vertice del G7 a Parigi giovedì 22
gennaio, prevedendo la possibilità di
invitare, a margine della riunione, an-
che la Russia.
Intanto fonti vicine al presidente
francese fanno sapere che Parigi
considera "inaccettabili" le minacce
arrivate da Trump di imporre dazi del
200% sui vini e champagne francesi "per
influenzare la sua politica estera".