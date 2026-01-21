|
19.58
Maltempo Sud e Isole,si contano i danni
Il quadro meteorologico è in graduale
miglioramento e nelle regioni colpite,
Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno
chiesto lo stato di emergenza, comincia
la conta dei danni.
Il governatore della Sicilia Schifani
parla di oltre mezzo miliardo di euro,
con 100 km di litorale distrutti.Stesso
scenario in Calabria dove la mareggiata
ha provocato gravi danni sulle coste
e dove il presidente Occhiuto ha detto
che "fortunatamente non si registrano
né vittime né feriti". Anche la Sarde-
gna chiede risorse per affrontare crisi