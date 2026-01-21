Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
21/01/2026 19:58
Maltempo Sud e Isole,si contano i danni 
  19.58                                 
 Maltempo Sud e Isole,si contano i danni
 Il quadro meteorologico è in graduale  
 miglioramento e nelle regioni colpite, 
 Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno
 chiesto lo stato di emergenza, comincia
 la conta dei danni.                    

 Il governatore della Sicilia Schifani  
 parla di oltre mezzo miliardo di euro, 
 con 100 km di litorale distrutti.Stesso
 scenario in Calabria dove la mareggiata
 ha provocato gravi danni sulle coste   
 e dove il presidente Occhiuto ha detto 
 che "fortunatamente non si registrano  
 né vittime né feriti". Anche la Sarde- 
 gna chiede risorse per affrontare crisi

Torna Indietro