19.58 Maltempo Sud e Isole,si contano i danni Il quadro meteorologico è in graduale miglioramento e nelle regioni colpite, Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno chiesto lo stato di emergenza, comincia la conta dei danni. Il governatore della Sicilia Schifani parla di oltre mezzo miliardo di euro, con 100 km di litorale distrutti.Stesso scenario in Calabria dove la mareggiata ha provocato gravi danni sulle coste e dove il presidente Occhiuto ha detto che "fortunatamente non si registrano né vittime né feriti". Anche la Sarde- gna chiede risorse per affrontare crisi