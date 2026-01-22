2.08 Due scosse sismiche in Abruzzo e Molise Due terremoti di magnitudo 2.5 hanno colpito stanotte il Centro Italia. Il primo sisma, alle 00.59, è avvenuto a 3 km da Prezza (L'Aquila),in Abruzzo, localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma ad una profondità di 8 km. Poco dopo, all'1.38, una seconda scossa di eguale intensità ha investito Conca Casale (Isernia),in Molise a 3 km a su- dovest del paese, con ipocentro a 16 km. Entrambi gli eventi, di bassa ener- gia, non hanno provocato danni né se- gnalazioni di panico.