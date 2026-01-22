Televideo.Rai.it

22/01/2026 02:08
Due scosse sismiche in Abruzzo e Molise 
 Due terremoti di magnitudo 2.5 hanno   
 colpito stanotte il Centro Italia.     

 Il primo sisma, alle 00.59, è avvenuto 
 a 3 km da Prezza (L'Aquila),in Abruzzo,
 localizzato dalla Sala Sismica INGV di 
 Roma ad una profondità di 8 km.        

 Poco dopo, all'1.38, una seconda scossa
 di eguale intensità ha investito Conca 
 Casale (Isernia),in Molise a 3 km a su-
 dovest del paese, con ipocentro a 16   
 km. Entrambi gli eventi, di bassa ener-
 gia, non hanno provocato danni né  se- 
 gnalazioni di panico.

