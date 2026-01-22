|
2.08
Due scosse sismiche in Abruzzo e Molise
Due terremoti di magnitudo 2.5 hanno
colpito stanotte il Centro Italia.
Il primo sisma, alle 00.59, è avvenuto
a 3 km da Prezza (L'Aquila),in Abruzzo,
localizzato dalla Sala Sismica INGV di
Roma ad una profondità di 8 km.
Poco dopo, all'1.38, una seconda scossa
di eguale intensità ha investito Conca
Casale (Isernia),in Molise a 3 km a su-
dovest del paese, con ipocentro a 16
km. Entrambi gli eventi, di bassa ener-
gia, non hanno provocato danni né se-
gnalazioni di panico.