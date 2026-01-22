|
15.42
Anziano uccide moglie e si suicida
Tragedia familiare a Latisana,in Friuli
Un uomo 80enne,ha ucciso in casa la mo-
glie di 78 anni e poi si è tolto la vi-
ta. L'anziano avrebbe colpito la donna
alla testa, forse con un utensile. Il
personale sanitario, arrivato dopo l'
allarme lanciato al 112, non ha potuto
fare altro che constatare il decesso
dei coniugi.
La Procura coordina le indagini dei
Carabinieri per capire l'esatta dina-
mica del femminicidio-suicidio. Sotto
sequestro l'abitazione per i rilievi
di rito.