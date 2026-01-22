Televideo.Rai.it

22/01/2026 15:42
Anziano uccide moglie e si suicida 
 Tragedia familiare a Latisana,in Friuli
 Un uomo 80enne,ha ucciso in casa la mo-
 glie di 78 anni e poi si è tolto la vi-
 ta. L'anziano avrebbe colpito la donna 
 alla testa, forse con un utensile. Il  
 personale sanitario, arrivato dopo l'  
 allarme lanciato al 112, non ha potuto 
 fare altro che constatare il decesso   
 dei coniugi.                           

 La Procura coordina le indagini dei    
 Carabinieri per capire l'esatta dina-  
 mica del femminicidio-suicidio. Sotto  
 sequestro l'abitazione per i rilievi   
 di rito.

