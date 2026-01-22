15.42 Anziano uccide moglie e si suicida Tragedia familiare a Latisana,in Friuli Un uomo 80enne,ha ucciso in casa la mo- glie di 78 anni e poi si è tolto la vi- ta. L'anziano avrebbe colpito la donna alla testa, forse con un utensile. Il personale sanitario, arrivato dopo l' allarme lanciato al 112, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi. La Procura coordina le indagini dei Carabinieri per capire l'esatta dina- mica del femminicidio-suicidio. Sotto sequestro l'abitazione per i rilievi di rito.