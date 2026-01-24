12.15 Maltempo,si contano danni: sopralluoghi Dopo i danni causati dal passaggio del ciclone sul Sud Italia e sulle Isole, la Sardegna ha dichiarato l'emergenza regionale per 12 mesi e disposto l'uso di 5,5mln per gli interventi. Allerta gialla nel Nord-Ovest, attesa la neve. Continuano in Sicilia i sopralluoghi per stimare i danni, nei Comuni della costa ionica, dove si sono viste mareg- giate tra le più violente inm 50 anni. Chiesti emergenza nazionale e commissa- rio per ricostruzione. Danni stimati in totale, circa 2mld.