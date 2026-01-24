Televideo.Rai.it

24/01/2026 12:15
Maltempo,si contano danni: sopralluoghi 
 Dopo i danni causati dal passaggio del 
 ciclone sul Sud Italia e sulle Isole,  
 la Sardegna ha dichiarato l'emergenza  
 regionale per 12 mesi e disposto l'uso 
 di 5,5mln per gli interventi. Allerta  
 gialla nel Nord-Ovest, attesa la neve. 

 Continuano in Sicilia i sopralluoghi   
 per stimare i danni, nei Comuni della  
 costa ionica, dove si sono viste mareg-
 giate tra le più violente inm 50 anni. 
 Chiesti emergenza nazionale e commissa-
 rio per ricostruzione.                 

 Danni stimati in totale, circa 2mld.

