12.15
Maltempo,si contano danni: sopralluoghi
Dopo i danni causati dal passaggio del
ciclone sul Sud Italia e sulle Isole,
la Sardegna ha dichiarato l'emergenza
regionale per 12 mesi e disposto l'uso
di 5,5mln per gli interventi. Allerta
gialla nel Nord-Ovest, attesa la neve.
Continuano in Sicilia i sopralluoghi
per stimare i danni, nei Comuni della
costa ionica, dove si sono viste mareg-
giate tra le più violente inm 50 anni.
Chiesti emergenza nazionale e commissa-
rio per ricostruzione.
Danni stimati in totale, circa 2mld.