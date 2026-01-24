12.25 Papa a media: verità, non manipolazioni Meno clickbait e più qualità. Così Papa Leone XIV nel suo appello al mondo dell'informazione. I media non possono "permettere che algoritmi orientali vincano la battaglia per qualche secon- do di attenzione in più", ha detto nel- la Giornata delle Comunicazioni Sociali "La fiducia del pubblico si conquista con accuratezza,trasparenza, non con la rincorsa a un coinvolgimento qualsiasi. I contenuti manipolati dalla IA vanno segnalati e distinti in modo chiaro da contenuti creati da persone. L'informa- zione è un bene pubblico", sottolinea.