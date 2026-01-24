Televideo.Rai.it

24/01/2026 12:25
Papa a media: verità, non manipolazioni 
 Meno clickbait e più qualità. Così Papa
 Leone XIV nel suo appello al mondo     
 dell'informazione. I media non possono 
 "permettere che algoritmi orientali    
 vincano la battaglia per qualche secon-
 do di attenzione in più", ha detto nel-
 la Giornata delle Comunicazioni Sociali

 "La fiducia del pubblico si conquista  
 con accuratezza,trasparenza, non con la
 rincorsa a un coinvolgimento qualsiasi.
 I contenuti manipolati dalla IA vanno  
 segnalati e distinti in modo chiaro da 
 contenuti creati da persone. L'informa-
 zione è un bene pubblico", sottolinea.

