|
12.25
Papa a media: verità, non manipolazioni
Meno clickbait e più qualità. Così Papa
Leone XIV nel suo appello al mondo
dell'informazione. I media non possono
"permettere che algoritmi orientali
vincano la battaglia per qualche secon-
do di attenzione in più", ha detto nel-
la Giornata delle Comunicazioni Sociali
"La fiducia del pubblico si conquista
con accuratezza,trasparenza, non con la
rincorsa a un coinvolgimento qualsiasi.
I contenuti manipolati dalla IA vanno
segnalati e distinti in modo chiaro da
contenuti creati da persone. L'informa-
zione è un bene pubblico", sottolinea.