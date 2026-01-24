Televideo.Rai.it

24/01/2026 22:00
 Giorgetti: Comuni auspicio rottamazione
 "I Comuni hanno l'autonomia per decide-
 re se fare o non fare, applicare o non 
 applicare. Io penso che lo spirito del-
 la rottamazione valga anche per tutta  
 la realtà comunale". E' quanto asserito
 da Giancarlo Giorgetti Ministro dell'E-
 conomia in collegamento con 'Idee in   
 Movimento', convegno organizzato dalla 
 Lega in Abruzzo, interpellato su rotta-
 mazione quinquies e sulla possibile ap-
 plicazione da parte dei Comuni.        

 "L'auspicio,-ha detto- anche per andare
 rapidamente allo smaltimento dell'im-  
 menso magazzino di crediti accertati".

