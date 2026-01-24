22.00 Giorgetti: Comuni auspicio rottamazione "I Comuni hanno l'autonomia per decide- re se fare o non fare, applicare o non applicare. Io penso che lo spirito del- la rottamazione valga anche per tutta la realtà comunale". E' quanto asserito da Giancarlo Giorgetti Ministro dell'E- conomia in collegamento con 'Idee in Movimento', convegno organizzato dalla Lega in Abruzzo, interpellato su rotta- mazione quinquies e sulla possibile ap- plicazione da parte dei Comuni. "L'auspicio,-ha detto- anche per andare rapidamente allo smaltimento dell'im- menso magazzino di crediti accertati".