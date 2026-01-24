|
22.00
Giorgetti: Comuni auspicio rottamazione
"I Comuni hanno l'autonomia per decide-
re se fare o non fare, applicare o non
applicare. Io penso che lo spirito del-
la rottamazione valga anche per tutta
la realtà comunale". E' quanto asserito
da Giancarlo Giorgetti Ministro dell'E-
conomia in collegamento con 'Idee in
Movimento', convegno organizzato dalla
Lega in Abruzzo, interpellato su rotta-
mazione quinquies e sulla possibile ap-
plicazione da parte dei Comuni.
"L'auspicio,-ha detto- anche per andare
rapidamente allo smaltimento dell'im-
menso magazzino di crediti accertati".