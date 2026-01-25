11.05 Minneapolis, appello famiglia: "Verità" "Vi preghiamo di far conoscere la veri- tà su nostro figlio.Era un brav'uomo". E'l'appello sul Washington Post dei genitori di Alex Pretti, ucciso a Min- neapolis. "Su lui menzogne ripugnanti". "Siamo molto arrabbiati. Alex era una persona dal cuore gentile che teneva ai veterani di cui si prendeva cura come infermiere nel reparto di terapia in- tensiva dell'ospedale dei veterani di Minneapolis. Voleva fare la differenza in questo mondo. Non usiamo il termine eroe con leggerezza, ma la sua ultima azione è stata proteggere una donna".