|
11.05
Minneapolis, appello famiglia: "Verità"
"Vi preghiamo di far conoscere la veri-
tà su nostro figlio.Era un brav'uomo".
E'l'appello sul Washington Post dei
genitori di Alex Pretti, ucciso a Min-
neapolis. "Su lui menzogne ripugnanti".
"Siamo molto arrabbiati. Alex era una
persona dal cuore gentile che teneva ai
veterani di cui si prendeva cura come
infermiere nel reparto di terapia in-
tensiva dell'ospedale dei veterani di
Minneapolis. Voleva fare la differenza
in questo mondo. Non usiamo il termine
eroe con leggerezza, ma la sua ultima
azione è stata proteggere una donna".