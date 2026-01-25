Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
25/01/2026 11:05
Minneapolis, appello famiglia: "Verità" 
  11.05                                 
 Minneapolis, appello famiglia: "Verità"
 "Vi preghiamo di far conoscere la veri-
 tà su nostro figlio.Era un brav'uomo". 
 E'l'appello sul Washington Post dei    
 genitori di Alex Pretti, ucciso a Min- 
 neapolis. "Su lui menzogne ripugnanti".

 "Siamo molto arrabbiati. Alex era una  
 persona dal cuore gentile che teneva ai
 veterani di cui si prendeva cura come  
 infermiere nel reparto di terapia in-  
 tensiva dell'ospedale dei veterani di  
 Minneapolis. Voleva fare la differenza 
 in questo mondo. Non usiamo il termine 
 eroe con leggerezza, ma la sua ultima  
 azione è stata proteggere una donna".

Torna Indietro