25/01/2026 13:27
Italiana uccisa in Inghilterra, arresto 
 Un uomo è stato arrestato a Manchester,
 in Inghilterra, per l'omicidio di      
 Gloria De Lazzari, 45 anni, di Roncade 
 (Treviso),residente in Gran Bretagna da
 10 anni, soffocata nei giorni scorsi.  

 Il presunto omicida è James Morton, 33 
 anni, residente nello stesso quartiere 
 della donna, già condannato per aver   
 ucciso 9 anni fa la sua ragazza 16enne 
 in un rapporto sessuale estremo. Gloria
 De Lazzari era vissuta in Puglia da    
 sposata,poi trasferita in Gran Bretagna
 e risposata, lavorava come rider.

