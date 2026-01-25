13.27 Italiana uccisa in Inghilterra, arresto Un uomo è stato arrestato a Manchester, in Inghilterra, per l'omicidio di Gloria De Lazzari, 45 anni, di Roncade (Treviso),residente in Gran Bretagna da 10 anni, soffocata nei giorni scorsi. Il presunto omicida è James Morton, 33 anni, residente nello stesso quartiere della donna, già condannato per aver ucciso 9 anni fa la sua ragazza 16enne in un rapporto sessuale estremo. Gloria De Lazzari era vissuta in Puglia da sposata,poi trasferita in Gran Bretagna e risposata, lavorava come rider.