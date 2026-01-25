|
Italiana uccisa in Inghilterra, arresto
Un uomo è stato arrestato a Manchester,
in Inghilterra, per l'omicidio di
Gloria De Lazzari, 45 anni, di Roncade
(Treviso),residente in Gran Bretagna da
10 anni, soffocata nei giorni scorsi.
Il presunto omicida è James Morton, 33
anni, residente nello stesso quartiere
della donna, già condannato per aver
ucciso 9 anni fa la sua ragazza 16enne
in un rapporto sessuale estremo. Gloria
De Lazzari era vissuta in Puglia da
sposata,poi trasferita in Gran Bretagna
e risposata, lavorava come rider.