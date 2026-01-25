16.00 Su A1 scontri tra tifosi Napoli e Lazio Scontri sull'autostrada A1 tra tifosi del Napoli,diretti a Torino, e quelli della Lazio di rientro da Lecce.Da una prima ricostruzione,gli ultras, molti con il volto coperto,sono scesi da auto e minivan tra Ceprano e Frosinone, e si sono fronteggiati con mazze e bastoni. Dopo gli scontri fermati 80 tifosi la- ziali al casello di Monte Porzio Catone Gli agenti hanno trovato lungo la stra- da oggetti atti ad offendere e coltelli Questura: al vaglio posizione delle due tifoserie ai fini di eventuali comuni- cazioni all'Autorità giudiziaria.