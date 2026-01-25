Televideo.Rai.it

25/01/2026 16:00
Su A1 scontri tra tifosi Napoli e Lazio 
 Scontri sull'autostrada A1 tra tifosi  
 del Napoli,diretti a Torino, e quelli  
 della Lazio di rientro da Lecce.Da una 
 prima ricostruzione,gli ultras, molti  
 con il volto coperto,sono scesi da auto
 e minivan tra Ceprano e Frosinone, e si
 sono fronteggiati con mazze e bastoni. 

 Dopo gli scontri fermati 80 tifosi la- 
 ziali al casello di Monte Porzio Catone
 Gli agenti hanno trovato lungo la stra-
 da oggetti atti ad offendere e coltelli
 Questura: al vaglio posizione delle due
 tifoserie ai fini di eventuali comuni- 
 cazioni all'Autorità giudiziaria.

