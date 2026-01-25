|
16.00
Su A1 scontri tra tifosi Napoli e Lazio
Scontri sull'autostrada A1 tra tifosi
del Napoli,diretti a Torino, e quelli
della Lazio di rientro da Lecce.Da una
prima ricostruzione,gli ultras, molti
con il volto coperto,sono scesi da auto
e minivan tra Ceprano e Frosinone, e si
sono fronteggiati con mazze e bastoni.
Dopo gli scontri fermati 80 tifosi la-
ziali al casello di Monte Porzio Catone
Gli agenti hanno trovato lungo la stra-
da oggetti atti ad offendere e coltelli
Questura: al vaglio posizione delle due
tifoserie ai fini di eventuali comuni-
cazioni all'Autorità giudiziaria.