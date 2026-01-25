|
16.57
Danni ciclone Harry,domani in Consiglio
Domani riunione del Consiglio dei mini-
stri per deliberare la dichiarazione
dello stato di calamità in seguito agli
effetti del ciclone Harry, che ha col-
pito duramente la Sicilia,la Calabria e
la Sardegna. I danni stimati per il Sud
Italia sono almeno 2 miliardi di euro.
L'incontro avvierà la procedura per il
riconoscimento dell'emergenza nazionale
e per lo stanziamento delle prime ri-
sorse a sostegno delle zone colpite.
Nessuna vittima. Protezione civile: "Il
sistema di previsione e prevenzione na-
zionale coordinato ha funzionato bene".