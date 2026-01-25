16.57 Danni ciclone Harry,domani in Consiglio Domani riunione del Consiglio dei mini- stri per deliberare la dichiarazione dello stato di calamità in seguito agli effetti del ciclone Harry, che ha col- pito duramente la Sicilia,la Calabria e la Sardegna. I danni stimati per il Sud Italia sono almeno 2 miliardi di euro. L'incontro avvierà la procedura per il riconoscimento dell'emergenza nazionale e per lo stanziamento delle prime ri- sorse a sostegno delle zone colpite. Nessuna vittima. Protezione civile: "Il sistema di previsione e prevenzione na- zionale coordinato ha funzionato bene".