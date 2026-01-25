Televideo.Rai.it

25/01/2026 16:57
Danni ciclone Harry,domani in Consiglio 
 Domani riunione del Consiglio dei mini-
 stri per deliberare la dichiarazione   
 dello stato di calamità in seguito agli
 effetti del ciclone Harry, che ha col- 
 pito duramente la Sicilia,la Calabria e
 la Sardegna. I danni stimati per il Sud
 Italia sono almeno 2 miliardi di euro. 

 L'incontro avvierà la procedura per il 
 riconoscimento dell'emergenza nazionale
 e per lo stanziamento delle prime ri-  
 sorse a sostegno delle zone colpite.   
 Nessuna vittima. Protezione civile: "Il
 sistema di previsione e prevenzione na-
 zionale coordinato ha funzionato bene".

