|
16.30
Fontana:Ice per sicurezza Vance e Rubio
"Ice sarà qui soltanto per controllare
il vicepresidente Usa Vance e il segre-
tario di Stato Rubio. Quindi sarà sol-
tanto in misura difensiva. Ma io sono
convinto che non succederà niente".
Così il governatore della Lombardia,
Fontana commentando l'eventuale presen-
za di agenti dell'Ice in Italia per le
Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
Poco dopo una nota dello staff di Fon-
tana:"Si precisa che il governatore non
ha inteso confermare la presenza di
tali agenti, in quanto non in possesso
di informazioni al riguardo".