16.30 Fontana:Ice per sicurezza Vance e Rubio "Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente Usa Vance e il segre- tario di Stato Rubio. Quindi sarà sol- tanto in misura difensiva. Ma io sono convinto che non succederà niente". Così il governatore della Lombardia, Fontana commentando l'eventuale presen- za di agenti dell'Ice in Italia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Poco dopo una nota dello staff di Fon- tana:"Si precisa che il governatore non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo".