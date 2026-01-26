Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
26/01/2026 16:30
Fontana:Ice per sicurezza Vance e Rubio 
  16.30                                 
 Fontana:Ice per sicurezza Vance e Rubio
 "Ice sarà qui soltanto per controllare 
 il vicepresidente Usa Vance e il segre-
 tario di Stato Rubio. Quindi sarà sol- 
 tanto in misura difensiva. Ma io sono  
 convinto che non succederà niente".    
 Così il governatore della Lombardia,   
 Fontana commentando l'eventuale presen-
 za di agenti dell'Ice in Italia per le 
 Olimpiadi invernali Milano-Cortina.    

 Poco dopo una nota dello staff di Fon- 
 tana:"Si precisa che il governatore non
 ha inteso confermare la presenza di    
 tali agenti, in quanto non in possesso 
 di informazioni al riguardo".

Torna Indietro