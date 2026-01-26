19.06 Maltempo, governo stanzia 100 milioni Nel Consiglio dei ministri di oggi il governo Meloni ha deliberato la dichia- razione dello stato di emergenza in Sicilia,Sardegna e Calabria colpite dal ciclone Harry. Proposta avanzata dal ministro Musumeci.Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per al- tri 12. Per i primi interventi è stata deliberata la somma di 100 milioni euro "Presto ci sarà un nuovo provvedimento per consentire il ripristino delle in- frastrutture distrutte, appena si avrà la ricognizione precisa dei danni da parte delle Regioni",ha detto Musumeci.