19.06
Maltempo, governo stanzia 100 milioni
Nel Consiglio dei ministri di oggi il
governo Meloni ha deliberato la dichia-
razione dello stato di emergenza in
Sicilia,Sardegna e Calabria colpite dal
ciclone Harry. Proposta avanzata dal
ministro Musumeci.Lo stato di emergenza
può durare 12 mesi, prorogabile per al-
tri 12. Per i primi interventi è stata
deliberata la somma di 100 milioni euro
"Presto ci sarà un nuovo provvedimento
per consentire il ripristino delle in-
frastrutture distrutte, appena si avrà
la ricognizione precisa dei danni da
parte delle Regioni",ha detto Musumeci.