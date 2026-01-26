Televideo.Rai.it

26/01/2026 19:06
26/01/2026 19:06
Maltempo, governo stanzia 100 milioni 
 Maltempo, governo stanzia 100 milioni  
 Nel Consiglio dei ministri di oggi il  
 governo Meloni ha deliberato la dichia-
 razione dello stato di emergenza in    
 Sicilia,Sardegna e Calabria colpite dal
 ciclone Harry. Proposta avanzata dal   
 ministro Musumeci.Lo stato di emergenza
 può durare 12 mesi, prorogabile per al-
 tri 12. Per i primi interventi è stata 
 deliberata la somma di 100 milioni euro

 "Presto ci sarà un nuovo provvedimento 
 per consentire il ripristino delle in- 
 frastrutture distrutte, appena si avrà 
 la ricognizione precisa dei danni da   
 parte delle Regioni",ha detto Musumeci.

