29/01/2026 12:50
Salvini: fondi del Ponte non si toccano 
 "I fondi destinati al Ponte sullo      
 Stretto non saranno dirottati sui danni
 del maltempo al sud". Così Salvini, vi-
 cepremier e ministro Infrastrutture.   

 "Sono fondi per investimenti". Poi,"ab-
 biamo quasi 30 miliardi di cantieri    
 aperti in Sicilia. Li blocchiamo? Tro- 
 veremo i fondi che servono in Sicilia, 
 Calabria e Sardegna, senza bloccare    
 scuole, ospedali, ponti,gallerie, Tav, 
 tunnel del Brennero.Col Ponte probabil-
 mente i soccorritori interverrebbero   
 più velocemente". Domani Salvini sarà  
 in Sicilia e in Calabria.

