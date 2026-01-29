|
12.50
Salvini: fondi del Ponte non si toccano
"I fondi destinati al Ponte sullo
Stretto non saranno dirottati sui danni
del maltempo al sud". Così Salvini, vi-
cepremier e ministro Infrastrutture.
"Sono fondi per investimenti". Poi,"ab-
biamo quasi 30 miliardi di cantieri
aperti in Sicilia. Li blocchiamo? Tro-
veremo i fondi che servono in Sicilia,
Calabria e Sardegna, senza bloccare
scuole, ospedali, ponti,gallerie, Tav,
tunnel del Brennero.Col Ponte probabil-
mente i soccorritori interverrebbero
più velocemente". Domani Salvini sarà
in Sicilia e in Calabria.