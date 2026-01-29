12.50 Salvini: fondi del Ponte non si toccano "I fondi destinati al Ponte sullo Stretto non saranno dirottati sui danni del maltempo al sud". Così Salvini, vi- cepremier e ministro Infrastrutture. "Sono fondi per investimenti". Poi,"ab- biamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia. Li blocchiamo? Tro- veremo i fondi che servono in Sicilia, Calabria e Sardegna, senza bloccare scuole, ospedali, ponti,gallerie, Tav, tunnel del Brennero.Col Ponte probabil- mente i soccorritori interverrebbero più velocemente". Domani Salvini sarà in Sicilia e in Calabria.