|
15.10
Maltempo, Abi:pronti a sospendere mutui
Dopo la richiesta del ministro della
Protezione Civile Musumeci di sospende-
re i mutui a Niscemi, l'Abi ha invitato
"le banche a dare immediata attuazione"
nelle regioni colpite dal maltempo ec-
cezionale nei giorni scorsi, "appena i
provvedimenti e le ordinanze istituzio-
nali" del governo "saranno pubblicati
in Gazzetta Ufficiale".
Così una nota dell'Associazione banca-
ria italiana dopo la dichiarazione dei
ministri dello Stato di emergenza per
Calabria, Sicilia e Sardegna.