29/01/2026 15:10
Maltempo, Abi:pronti a sospendere mutui 
 Maltempo, Abi:pronti a sospendere mutui
 Dopo la richiesta del ministro della   
 Protezione Civile Musumeci di sospende-
 re i mutui a Niscemi, l'Abi ha invitato
 "le banche a dare immediata attuazione"
 nelle regioni colpite dal maltempo ec- 
 cezionale nei giorni scorsi, "appena i 
 provvedimenti e le ordinanze istituzio-
 nali" del governo "saranno pubblicati  
 in Gazzetta Ufficiale".                

 Così una nota dell'Associazione banca- 
 ria italiana dopo la dichiarazione dei 
 ministri dello Stato di emergenza per  
 Calabria, Sicilia e Sardegna.

