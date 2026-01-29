15.10 Maltempo, Abi:pronti a sospendere mutui Dopo la richiesta del ministro della Protezione Civile Musumeci di sospende- re i mutui a Niscemi, l'Abi ha invitato "le banche a dare immediata attuazione" nelle regioni colpite dal maltempo ec- cezionale nei giorni scorsi, "appena i provvedimenti e le ordinanze istituzio- nali" del governo "saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". Così una nota dell'Associazione banca- ria italiana dopo la dichiarazione dei ministri dello Stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.