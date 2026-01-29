|
15.40
Niscemi,si allarga area rischio: 25kmq
"Con decreto, domani disporrò l'esten-
sione dell'area di rischio a tutela
della popolazione di Niscemi di circa
25km quadrati.In questa area ci sarà il
divieto di edificabilità assoluto".
A dirlo il segretario dell'Autorità di
Bacino del Distretto idrografico della
Sicilia, Leonardo Santoro.
Il sindaco di Niscemi Conti risponde a
chi contesta di non avere esposto pro-
getti per opere di rinsaldamento dopo
la frana del 1997. "Ho una cartella sul
pc,uffici hanno documenti. Invio a ogni
anniversario una lettera alle autorità"