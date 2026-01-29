Televideo.Rai.it

29/01/2026 15:40
Niscemi,si allarga area rischio: 25kmq 
 Niscemi,si allarga area rischio: 25kmq 
 "Con decreto, domani disporrò l'esten- 
 sione dell'area di rischio a tutela    
 della popolazione di Niscemi di circa  
 25km quadrati.In questa area ci sarà il
 divieto di edificabilità assoluto".    
 A dirlo il segretario dell'Autorità di 
 Bacino del Distretto idrografico della 
 Sicilia, Leonardo Santoro.             

 Il sindaco di Niscemi Conti risponde a 
 chi contesta di non avere esposto pro- 
 getti per opere di rinsaldamento dopo  
 la frana del 1997. "Ho una cartella sul
 pc,uffici hanno documenti. Invio a ogni
 anniversario una lettera alle autorità"

