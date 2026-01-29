15.40 Niscemi,si allarga area rischio: 25kmq "Con decreto, domani disporrò l'esten- sione dell'area di rischio a tutela della popolazione di Niscemi di circa 25km quadrati.In questa area ci sarà il divieto di edificabilità assoluto". A dirlo il segretario dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro. Il sindaco di Niscemi Conti risponde a chi contesta di non avere esposto pro- getti per opere di rinsaldamento dopo la frana del 1997. "Ho una cartella sul pc,uffici hanno documenti. Invio a ogni anniversario una lettera alle autorità"