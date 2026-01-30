Televideo.Rai.it

30/01/2026 22:35
S&P conferma il suo BBB+ sull'Italia 
 S&P conferma il suo giudizio sull'Ita- 
 lia,BBB+,e aumenta la fiducia sul Paese
 alzando l'outlook da stabile a positivo
 "La traiettoria di maggiore credibilità
 verso l'Italia non conosce soste.Il la-
 voro paga", ha commentato il ministro  
 dell'Economia e finanze, Giorgetti.    

 Per gli analisti di S&P,"la prospettiva
 positiva riflette l'aspettativa che,no-
 nostante l'incertezza nel commercio in-
 ternazionale,il settore privato conti- 
 nuerà a sostenere, mentre il settore   
 pubblico dovrebbe ridurre gradualmente 
 il proprio indebitamento netto".

