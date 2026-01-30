|
22.35
S&P conferma il suo BBB+ sull'Italia
S&P conferma il suo giudizio sull'Ita-
lia,BBB+,e aumenta la fiducia sul Paese
alzando l'outlook da stabile a positivo
"La traiettoria di maggiore credibilità
verso l'Italia non conosce soste.Il la-
voro paga", ha commentato il ministro
dell'Economia e finanze, Giorgetti.
Per gli analisti di S&P,"la prospettiva
positiva riflette l'aspettativa che,no-
nostante l'incertezza nel commercio in-
ternazionale,il settore privato conti-
nuerà a sostenere, mentre il settore
pubblico dovrebbe ridurre gradualmente
il proprio indebitamento netto".