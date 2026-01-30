|
22.55
Anticipo Serie A, Lazio-Genoa 3-2
Un rigore al 100' consente alla Lazio
di piegare 3-2 il Genoa all'Olimpico.
Primo tempo bloccato. Rossoblù pimpanti
in avvio con Colombo e Vitinha,la Lazio
ci prova con Marusic.Dopo l'intervallo,
i biancocelesti rientrano con un piglio
diverso. Al 56' Pedro fa 1-0 su rigore
(al Var braccio di Martin).Il primo gol
in biancoceleste di Taylor vale il rad-
doppio (62').Accorcia,secondo rigore,
Malinovskyi (66'). Vitinha (dopo corner
di Malinovkyi sul palo) fa 2-2 (75').Ma
al 100',col terzo penalty del match,Ca-
taldi firma il 3-2: è festa Lazio.