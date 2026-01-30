Televideo.Rai.it

30/01/2026 22:55
Anticipo Serie A, Lazio-Genoa 3-2 
 Un rigore al 100' consente alla Lazio  
 di piegare 3-2 il Genoa all'Olimpico.  

 Primo tempo bloccato. Rossoblù pimpanti
 in avvio con Colombo e Vitinha,la Lazio
 ci prova con Marusic.Dopo l'intervallo,
 i biancocelesti rientrano con un piglio
 diverso. Al 56' Pedro fa 1-0 su rigore 
 (al Var braccio di Martin).Il primo gol
 in biancoceleste di Taylor vale il rad-
 doppio (62').Accorcia,secondo rigore,  
 Malinovskyi (66'). Vitinha (dopo corner
 di Malinovkyi sul palo) fa 2-2 (75').Ma
 al 100',col terzo penalty del match,Ca-
 taldi firma il 3-2: è festa Lazio.

