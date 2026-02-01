Televideo.Rai.it

01/02/2026 12:45
Papa: tregua Olimpica sia vera per pace 
 "Giochi olimpici di Milano-Cortina e   
 quelli paralimpici sono grandi manife- 
 stazioni sportive che costituiscono un 
 forte messaggio di fratellanza e ravvi-
 vano la speranza di un mondo in pace:  
 è questo anche il senso della tregua   
 olimpica". Così il Papa all'Angelus,   
 sperando che "si compiano gesti concre-
 ti di distensione e dialogo".          

 Nella Giornata delle vittime civili    
 delle guerre, Leone XIV ha detto che   
 bisogna "mettere fine a questa intolle-
 rabile ingiustizia". Poi,"grande preoc-
 cupazione per le tensioni Usa-Cuba".

