12.45 Papa: tregua Olimpica sia vera per pace "Giochi olimpici di Milano-Cortina e quelli paralimpici sono grandi manife- stazioni sportive che costituiscono un forte messaggio di fratellanza e ravvi- vano la speranza di un mondo in pace: è questo anche il senso della tregua olimpica". Così il Papa all'Angelus, sperando che "si compiano gesti concre- ti di distensione e dialogo". Nella Giornata delle vittime civili delle guerre, Leone XIV ha detto che bisogna "mettere fine a questa intolle- rabile ingiustizia". Poi,"grande preoc- cupazione per le tensioni Usa-Cuba".