|
12.45
Papa: tregua Olimpica sia vera per pace
"Giochi olimpici di Milano-Cortina e
quelli paralimpici sono grandi manife-
stazioni sportive che costituiscono un
forte messaggio di fratellanza e ravvi-
vano la speranza di un mondo in pace:
è questo anche il senso della tregua
olimpica". Così il Papa all'Angelus,
sperando che "si compiano gesti concre-
ti di distensione e dialogo".
Nella Giornata delle vittime civili
delle guerre, Leone XIV ha detto che
bisogna "mettere fine a questa intolle-
rabile ingiustizia". Poi,"grande preoc-
cupazione per le tensioni Usa-Cuba".