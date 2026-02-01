Televideo.Rai.it

01/02/2026 22:10
Valanghe Friuli,un morto e un disperso 
 Due valanghe sulle montagne tra Friuli 
 Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea 
 e Casera Razzo. Sei le persone che po- 
 trebbero essere coinvolte.             

 Secondo un primo bilancio, fatto dal   
 Soccorso Alpino e Speleologico del     
 Friuli, la valanga di Casera Razzo     
 ha riguardato un solo escursionista,   
 che risulta ancora disperso. L'altra   
 valanga, a Sella Nevea, a circa 2.000  
 metri di quota, ha travolto una persona
 che si trovava in gruppo insieme con   
 altri 4 escursionisti. Estratta dalla  
 neve dai compagni, non ce l'ha fatta.

