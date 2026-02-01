22.10 Valanghe Friuli,un morto e un disperso Due valanghe sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo. Sei le persone che po- trebbero essere coinvolte. Secondo un primo bilancio, fatto dal Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli, la valanga di Casera Razzo ha riguardato un solo escursionista, che risulta ancora disperso. L'altra valanga, a Sella Nevea, a circa 2.000 metri di quota, ha travolto una persona che si trovava in gruppo insieme con altri 4 escursionisti. Estratta dalla neve dai compagni, non ce l'ha fatta.