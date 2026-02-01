|
22.10
Valanghe Friuli,un morto e un disperso
Due valanghe sulle montagne tra Friuli
Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea
e Casera Razzo. Sei le persone che po-
trebbero essere coinvolte.
Secondo un primo bilancio, fatto dal
Soccorso Alpino e Speleologico del
Friuli, la valanga di Casera Razzo
ha riguardato un solo escursionista,
che risulta ancora disperso. L'altra
valanga, a Sella Nevea, a circa 2.000
metri di quota, ha travolto una persona
che si trovava in gruppo insieme con
altri 4 escursionisti. Estratta dalla
neve dai compagni, non ce l'ha fatta.