|
22.10
Valanghe Friuli,un morto e un ferito
Due valanghe sulle montagne tra Friuli
Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea
e Casera Razzo. Sei le persone che po-
trebbero essere coinvolte.
Secondo un primo bilancio, fatto dal
Soccorso Alpino e Speleologico del
Friuli, la valanga di Casera Razzo ha
riguardato un solo escursionista, che
è stato estratto privo di vita.L'altra
valanga, a Sella Nevea, a circa 2.000
metri di quota, ha travolto una persona
che si trovava in gruppo insieme con
altri 4 escursionisti. Estratta dalla
neve dai compagni è vivo ma ferito.