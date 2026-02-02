Televideo.Rai.it

Travolto dal cemento, muore operaio 
 Un operaio di 55 anni è morto travolto 
 dal cemento all'interno di una azienda 
 di Guidonia Montecelio, in provincia di
 Roma. Secondo le informazioni raccolte 
 dai sindacati"il lavoratore,dipendente 
 di una ditta esterna, sarebbe rimasto  
 travolto dal materiale grezzo durante  
 le operazioni di pulizia dei silos".   

 "Ci aspettiamo si faccia al più presto 
 chiarezza,per accertare le responsabi- 
 lità.-scrivono in una nota -Dall'inizio
 dell'anno è la terza vittima del lavoro
 accertata nel Lazio e,ancora una volta,
 nella filiera degli appalti".

