21.25 Travolto dal cemento, muore operaio Un operaio di 55 anni è morto travolto dal cemento all'interno di una azienda di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Secondo le informazioni raccolte dai sindacati"il lavoratore,dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto travolto dal materiale grezzo durante le operazioni di pulizia dei silos". "Ci aspettiamo si faccia al più presto chiarezza,per accertare le responsabi- lità.-scrivono in una nota -Dall'inizio dell'anno è la terza vittima del lavoro accertata nel Lazio e,ancora una volta, nella filiera degli appalti".