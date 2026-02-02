|
21.25
Travolto dal cemento, muore operaio
Un operaio di 55 anni è morto travolto
dal cemento all'interno di una azienda
di Guidonia Montecelio, in provincia di
Roma. Secondo le informazioni raccolte
dai sindacati"il lavoratore,dipendente
di una ditta esterna, sarebbe rimasto
travolto dal materiale grezzo durante
le operazioni di pulizia dei silos".
"Ci aspettiamo si faccia al più presto
chiarezza,per accertare le responsabi-
lità.-scrivono in una nota -Dall'inizio
dell'anno è la terza vittima del lavoro
accertata nel Lazio e,ancora una volta,
nella filiera degli appalti".