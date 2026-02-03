|
Sigarette "tarocche" e di contrabbando
Producevano e contrabbandavano sigaret-
te "false":lo ha scoperto la Guardia di
Finanza, che a Vigonza, nel Padovano,
ha trovato una fabbrica di cinquemila
metri quadrati, totalmente clandestina.
Sequestrato l'impianto, con 5 tonnella-
te e mezzo di sigarette già confeziona-
te, 16 tonnellate di tabacco e 14
bancali di materiale per preparare
sigarette e pacchetti, compresi i loghi
contraffatti di note marche. Fermo per
un autocarro che avrebbe distribuito la
merce. Denunciati tre cittadini moldavi
trovati nella fabbrica.