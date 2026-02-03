Televideo.Rai.it

Televideo Regionale
03/02/2026 07:41
Sigarette "tarocche" e di contrabbando 
   7.41                                 
 Sigarette "tarocche" e di contrabbando 
 Producevano e contrabbandavano sigaret-
 te "false":lo ha scoperto la Guardia di
 Finanza, che a Vigonza, nel Padovano,  
 ha trovato una fabbrica di cinquemila  
 metri quadrati, totalmente clandestina.

 Sequestrato l'impianto, con 5 tonnella-
 te e mezzo di sigarette già confeziona-
 te, 16 tonnellate di tabacco e 14      
 bancali di materiale per preparare     
 sigarette e pacchetti, compresi i loghi
 contraffatti di note marche. Fermo per 
 un autocarro che avrebbe distribuito la
 merce. Denunciati tre cittadini moldavi
 trovati nella fabbrica.

Torna Indietro