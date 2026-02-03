7.41 Sigarette "tarocche" e di contrabbando Producevano e contrabbandavano sigaret- te "false":lo ha scoperto la Guardia di Finanza, che a Vigonza, nel Padovano, ha trovato una fabbrica di cinquemila metri quadrati, totalmente clandestina. Sequestrato l'impianto, con 5 tonnella- te e mezzo di sigarette già confeziona- te, 16 tonnellate di tabacco e 14 bancali di materiale per preparare sigarette e pacchetti, compresi i loghi contraffatti di note marche. Fermo per un autocarro che avrebbe distribuito la merce. Denunciati tre cittadini moldavi trovati nella fabbrica.